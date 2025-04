Solidaritätskundgebung für Demokratiebewegung der Türkei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt haben am Abend nach Polizeiangaben rund 500 Menschen ihre Solidarität mit der Demokratiebewegung in der Türkei bekundet. Zu der Kundgebung unter dem Motto «Demokratie in der Türkei und überall verteidigen!» hatten die Frankfurter Grünen gemeinsam mit einem breiten Bündnis demokratischer Parteien und zivilgesellschaftlicher Organisationen aufgerufen. Die Polizei sprach zunächst von einem ruhigen Verlauf.