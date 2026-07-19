Sommer kehrt zurück – Sonne vertreibt Gewitter im Südwesten
Erst Schauer, dann Sonne: Wer am Sonntag noch den Regenschirm braucht, darf sich zum Wochenbeginn auf Sommerfeeling freuen. Welche Regionen profitieren, verrät der Wetterdienst.
Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wetter beruhigt sich zunehmend und bringt zum Wochenstart wieder mehr Sommerfeeling in den Südwesten. Auch wenn am Sonntag noch weitere Gewitter, Schauer und viele Wolken drohen, überwiegt spätestens am Montag die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.
Klare Nacht, frischer Start
Demzufolge bewegen sich die Temperaturen am Sonntag noch bei um die 20 Grad auf der Alb und bis 26 Grad im Kraichgau, dazu wehe ein schwach bis mäßig auffrischender Nordwestwind. In der Nacht zum Montag ist es vielfach sternenklar. Der DWD rechnet mit nächtlicher Abkühlung auf 12 bis 8 Grad, im ländlichen Raum örtlich sogar bis 6 Grad - ideal erst mal zum Durchlüften.
Der Montag bringt laut Vorhersage viel Sonnenschein, dazu nur fluffige Quellbewölkung - und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen demnach 20 bis 26 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord.
Dienstag meist ruhig und trocken
In der Nacht zum Dienstag zögen Wolkenfelder durch, zeitweise lockere es auf; die Tiefstwerte lägen bei 12 bis 7 Grad. Am Dienstag werde es heiter, zeitweise wolkig, aber meist niederschlagsfrei. Auf der Alb blieben die Werte bei vergleichsweise kühlen 20 Grad, im Oberrheingraben lägen sie um 26 Grad, begleitet von schwachem bis mäßigem Nordwest- bis Nordwind.