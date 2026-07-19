Sommer kehrt zurück – Sonne vertreibt Gewitter im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wetter beruhigt sich zunehmend und bringt zum Wochenstart wieder mehr Sommerfeeling in den Südwesten. Auch wenn am Sonntag noch weitere Gewitter, Schauer und viele Wolken drohen, überwiegt spätestens am Montag die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Klare Nacht, frischer Start

Demzufolge bewegen sich die Temperaturen am Sonntag noch bei um die 20 Grad auf der Alb und bis 26 Grad im Kraichgau, dazu wehe ein schwach bis mäßig auffrischender Nordwestwind. In der Nacht zum Montag ist es vielfach sternenklar. Der DWD rechnet mit nächtlicher Abkühlung auf 12 bis 8 Grad, im ländlichen Raum örtlich sogar bis 6 Grad - ideal erst mal zum Durchlüften.

Der Montag bringt laut Vorhersage viel Sonnenschein, dazu nur fluffige Quellbewölkung - und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen demnach 20 bis 26 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord.

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Dienstag meist ruhig und trocken