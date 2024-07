Sommerlich heiß und schwül zum EM-Halbfinale

Offenbach (dpa/lrs) - Die Halbfinalspiele der Fußball-Europameisterschaft stehen an und die Menschen in Hessen können die Spiele im Freien schauen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Tag hochsommerliche Höchsttemperaturen von 30 bis 33 Grad angesagt. Neben vereinzelten Schleierwolken bleibt es sonnig. Im Laufe des Tages wird es zunehmend schwüler. Nachts könnte es ungemütlicher werden.

Insbesondere in der zweiten Hälfte der Nacht zum Mittwoch kann es zu ersten Schauern und Gewittern kommen. Dabei kühlt es auf Tiefsttemperaturen von 20 bis 16 Grad ab. Das Tageswetter schließt an den Zuständen der Nacht an. Bis zum Nachmittag bleibt es am Mittwoch dem DWD zufolge stark bewölkt, während es schauert und gewittert. Bei Höchsttemperaturen von 25 bis 28 Grad wird es wieder sommerlich warm.