Gastronomie

Sommerurlaub im Ausland: Wie viel Trinkgeld ist üblich?

Viele Hessen verreisen im Sommer in andere Länder. Dabei kann es Unsicherheiten geben, ob und wenn ja, welches Trinkgeld angemessen ist. Die Unterschiede sind groß.

In den USA wird oft ein höheres Trinkgeld als in Deutschland erwartet. (Symbolbild) Foto: Mark Lennihan/AP/dpa
In den USA wird oft ein höheres Trinkgeld als in Deutschland erwartet. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Sommerzeit, Urlaubszeit, Reisezeit: Wie viel Trinkgeld sollten Hessinnen und Hessen in welchen Ländern in Cafés und Restaurants geben? Wie der Bundesverband deutscher Banken (BdB) einmal mitgeteilt hat, können die Erwartungen weltweit höchst unterschiedlich sein. 

Sie reichen von einer erwarteten größeren Großzügigkeit in Nordamerika als in Deutschland über das häufige Aufrunden des Rechnungsbetrags etwa in den Beneluxstaaten bis hin zu gar keinem Trinkgeld. 

In manchen asiatischen Ländern wie China, Japan und Südkorea kann diese Zusatzzahlung laut dem BdB sogar als Beleidigung aufgefasst werden. Hier gelte guter Service als Selbstverständlichkeit, der nicht extra mit Trinkgeld honoriert werden müsse.

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