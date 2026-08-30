Sonne am Sonntag – zum Wochenstart wird es wechselhaft

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Sonntag noch einmal Sonne tanken will, hat noch gute Chancen – doch zum Wochenstart ziehen wieder mehr Wolken und Regen auf. Auch die Temperaturen im Land fallen wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Sonntag beginnt vielerorts freundlich. Im Tagesverlauf ziehen zwar zunehmend Wolken auf, dazwischen zeigt sich aber immer wieder die Sonne. Meist bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 29 Grad, am wärmsten wird es am Rhein. Im Schwarzwald und rund um die Alb sind auch einzelne Regentropfen nicht auszuschließen.

In der Nacht zum Montag kommt von Westen her Regen auf. Die Wolken verdichten sich, örtlich sind auch Gewitter möglich. Auch am Tag wird es wechselhaft. Neben längeren bewölkten Abschnitten gibt es immer wieder Schauer im Norden, dazwischen kann sich aber auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen noch etwa 20 bis 26 Grad. Der Wind weht zeitweise mäßig bis frisch und kann in Böen kräftiger ausfallen.

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