Wetteraussichten

Sonne am Sonntag – zum Wochenstart wird es wechselhaft

Wer den Sommer noch genießen will, sollte sich beeilen: Am Sonntag locken bis zu 29 Grad, bevor Regen und Gewitter wieder ins Land ziehen.

Zum Wochenstart bringen Wolken teilweise Gewitter nach Baden-Württemberg. Foto: Thomas Warnack/dpa
Zum Wochenstart bringen Wolken teilweise Gewitter nach Baden-Württemberg.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Sonntag noch einmal Sonne tanken will, hat noch gute Chancen – doch zum Wochenstart ziehen wieder mehr Wolken und Regen auf. Auch die Temperaturen im Land fallen wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Sonntag beginnt vielerorts freundlich. Im Tagesverlauf ziehen zwar zunehmend Wolken auf, dazwischen zeigt sich aber immer wieder die Sonne. Meist bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 29 Grad, am wärmsten wird es am Rhein. Im Schwarzwald und rund um die Alb sind auch einzelne Regentropfen nicht auszuschließen.

In der Nacht zum Montag kommt von Westen her Regen auf. Die Wolken verdichten sich, örtlich sind auch Gewitter möglich. Auch am Tag wird es wechselhaft. Neben längeren bewölkten Abschnitten gibt es immer wieder Schauer im Norden, dazwischen kann sich aber auch die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen noch etwa 20 bis 26 Grad. Der Wind weht zeitweise mäßig bis frisch und kann in Böen kräftiger ausfallen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Auch am zeigt sich dann wieder die Sonne von ihrer besten Seite. Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen gehen weiter zurück und liegen voraussichtlich nur noch bei etwa 21 bis 26 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue Woche startet wechselhaft - erneut Regen und Gewitter
Wetteraussichten

Neue Woche startet wechselhaft - erneut Regen und Gewitter

Sonne, Regen und Gewitter im Wechsel: Was am Montag zunächst heiter und trocken beginnt, schlägt im Tagesverlauf zunehmend um. Die kommenden Tage kann sich die Sonne nur schwer durchsetzen.

07.06.2026

Sonne und Wolken vor dem Wochenstart – dann Regen
Wetter im Südwesten

Sonne und Wolken vor dem Wochenstart – dann Regen

Am Sonntag wird das Wetter laut DWD-Prognose freundlich herbstlich. Zum Wochenstart müssen die Menschen aber wieder mit Regen rechnen.

28.09.2025

Sonne, Wolken und Regen in Hessen
Vorhersage

Sonne, Wolken und Regen in Hessen

Das Wetter bleibt zum meteorologischen Herbstanfang mit Wolken, Sonne und Regen wie es ist. Die Temperaturen werden aber fast sommerlich.

01.09.2025

Sonne, Regen, Gewitter: Wetter bleibt wechselhaft
Vorhersage

Sonne, Regen, Gewitter: Wetter bleibt wechselhaft

Das Wochenende wird unbeständig: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich immer wieder auf Regen und Gewitter einstellen.

29.08.2025

Sonne zum Wochenstart – ab Mittwoch wechselhaft und Regen
Vorhersage

Sonne zum Wochenstart – ab Mittwoch wechselhaft und Regen

Zunächst lockt in Baden-Württemberg noch einmal bestes Ferienwetter mit viel Sonne und sommerlichen Werten. Doch Schauer und Gewitter sind wieder in Sicht – im Süden droht dann auch kräftiger Regen.

18.08.2025