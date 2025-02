Offenbach (dpa/lhe) - Sonne am Tag, Frost in der Nacht: Ein Winterhoch mit Schwerpunkt über Nordostdeutschland schickt trocken-kalte Festlandsluft nach Hessen. Regen oder Schnee fallen vorerst nicht in der neuen Woche, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.