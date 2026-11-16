Wetter

Sonne macht sich rar - nasses Herbstwetter hält in Hessen an

Immer wieder regnet es. Wie sich das Wetter in der neuen Woche entwickelt.

Das Wetter ist vorerst weiterhin feucht. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Das Wetter ist vorerst weiterhin feucht. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Zeit für Regenschirme: Das Herbstwetter in Hessen bleibt nass und windig. Es fallen im Tagesverlauf immer wieder Schauer, nachmittags kann es zeitweilig auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad, im höheren Bergland zwischen 5 und 8 Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind, der zeitweise stark böig auffrischt. 

Auch am Dienstag ist der Himmel über Hessen bedeckt und es regnet verbreitet kräftig. Am Nachmittag geht der Regen in Schauer und einzelne Gewitter über. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 9 und 11 Grad, im Süden zwischen 12 und 15 Grad und auf den höchsten Bergen bei um die 8 Grad. Der Südwestwind ist mäßig bis stark, verbreitet wehen starke bis stürmische Böen. 

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag setzt sich laut dem DWD das regnerische Wetter in Hessen bei ähnlich herbstlichen Temperaturen fort.

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