Sonne setzt sich nur im Süden Hessens durch

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nach einem grauen und örtlich regnerischem Sonntag dominieren in Hessen auch zum Start in die neue Woche Wolken und vereinzelte Schauer das Wettergeschehen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf am Sonntag auf Werte zwischen 22 und 28 Grad. In Hochlagen werden Werte um 20 Grad erwartet.

In der kommenden Nacht bleibt es bei Temperaturen zwischen 17 und 13 Grad wechselnd bewölkt, dabei ist etwas Regen möglich. Am Montag setzt sich im Süden die Sonne häufiger durch und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen im Norden auf Werte zwischen 24 und 27 Grad, im Süden sind Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad möglich. Im Bergland könne es zeitweise zu starken Windböen kommen, so die Meteorologen.

Temperaturen bis 32 Grad

In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel zunächst nur gering bewölkt. Im Norden kann örtlich etwas Regen fallen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 19 und 14 Grad, im höheren Bergland um 12 Grad.

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