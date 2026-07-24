Wetter

Sonne und Gewitter - so unbeständig wird das Wochenende

Von Sonne bis Starkregen: Am Wochenende zeigt sich das Wetter in Baden-Württemberg von seiner wechselhaften Seite. Wo Gewitter und Schauer zu erwarten sind.

Stellenweise braucht es am Wochenende einen Regenschirm. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Stellenweise braucht es am Wochenende einen Regenschirm. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg kann sich zunächst auf viel Sonne und sommerliche Temperaturen freuen. Ab Samstag wird das Wetter nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber wieder unbeständiger - vor allem im Süden sind Schauer und Gewitter zu erwarten.

Im Laufe des Tages scheint verbreitet die Sonne, zeitweise ziehen nur wenige Wolken durch. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad in höheren Lagen und bis zu 29 Grad in Baden. Dazu weht ein schwacher Wind aus überwiegend nordöstlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel meist klar. Die Temperaturen gehen auf 14 bis 7 Grad zurück.

Gewitter ziehen am Samstag auf

Am Samstag gibt es zunächst reichlich Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten jedoch dichtere Wolken auf. Ab dem Nachmittag breiten sich vom Südschwarzwald ostwärts lokale Schauer und teilweise auch Gewitter aus. In der Nordhälfte soll es dagegen meist trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen 27 Grad im Bergland und bis zu 33 Grad in Nordbaden. Der Wind weht mäßig aus Südwest bis West und frischt mitunter stark auf.

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Starkregen im Süden möglich

In der Nacht zum Sonntag bleibt es im Süden wechselhaft, während der Norden nur gering bewölkt ist. Am Hochrhein und südlich der Alb treten weiter Schauer und einzelne Gewitter auf. Sonst bleibt es trocken. 

Der Sonntag wird bewölkt und nass. Bereits am Morgen soll es im Süden regnen. Im Laufe des Tages wird es laut dem DWD auch in anderen Landesteilen ungemütlich. Dazu kann es am Nachmittag in Oberschwaben auch Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 29 Grad.

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