DWD-Prognose

Sonne, Wind und milde Temperaturen am Wochenende

Es bleibt herbstlich: Während es vor allem am Samstag sonnig wird, ist am Sonntag mit mehr Wolken und zum Teil etwas Regen zu rechnen. Ein Überblick.

Insbesondere im Hochschwarzwald ist am Samstag mit viel Sonne zu rechnen. (Archivbild vom 28.10.2026) Foto: Uwe Anspach/dpa
Insbesondere im Hochschwarzwald ist am Samstag mit viel Sonne zu rechnen. (Archivbild vom 28.10.2026)

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Wochenende können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf milde Temperaturen und Sonne freuen. Im Hochschwarzwald zeigt sich die Sonne am Samstag voraussichtlich besonders viel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Im Rest des Landes wird es ebenfalls sonnig, jedoch teils etwas getrübt durch Nebel und Hochnebel. Bei Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad und schwachem bis mäßigem mitunter böig auffrischendem Wind aus Nord bis Ost bleibt es der Vorhersage zufolge trocken. In besonders ausgesetzten Lagen im Schwarzwald ist mit stürmischen Böen zu rechnen. 

Bis zu zehn Grad zum Start der neuen Woche

Im Laufe der Nacht zu Sonntag verdichtet sich die zunächst aufgelockerte Wolkendecke, in Oberschwaben sind auch ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen sinken dem DWD zufolge auf 5 bis null Grad, in den hohen Lagen des Schwarzwalds ist weiter mit stürmischen Böen zu rechnen.

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Am Sonntag geht es dann mit mehr Wolken als Sonne weiter, am Bodensee ist am Vormittag sogar mit etwas Regen zu rechnen. Zum Nachmittag lockert sich die Wolkendecke demnach größtenteils auf. Die Temperaturen liegen bei mäßigem, sowie im Süden des Landes stark böig auffrischendem Wind aus Nordosten, bei Höchstwerten von 5 Grad an der Donau sowie 13 Grad am Oberrhein.

In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen dann bei Wolken und Nebel auf bis zu minus 2 Grad. Dabei müssen vor allem Autofahrer aufpassen, denn es kann vereinzelt glatt werden. Im Schwarzwald ist erneut mit starken bis stürmischen Böen, auf dem Feldberg auch Sturmböen aus nordöstlicher Richtung zu rechnen. 

Tagsüber geht es weiter mit einem Mix aus Nebel und kurzen sonnigen Abschnitten. Die Höchstwerte liegen der Vorhersage zufolge zwischen vier Grad im Dauergrau und rund zehn Grad am Oberrhein.

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