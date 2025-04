Sonnige Aussichten für Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen dürfen sich in den kommenden Tagen auf sonniges Wetter freuen. Bereits am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst Höchsttemperaturen von 17 bis 20 Grad und kaum Wolken. Regen ist demnach nicht in Sicht. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es klar und trocken. Es kühlt auf 8 bis 5 Grad ab, im Bergland auch bis zu 3 Grad. Dort kann es zudem vereinzelt zu Frost in Bodennähe kommen.