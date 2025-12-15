Temperaturen sinken Sonnige Tage und frostige Nächte in Hessen Die Woche startet in Hessen zunehmend sonnig. In den Nächten ist mit Frost und Reifglätte zu rechnen. 15.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Uwe Anspach/dpa In den kommenden Nächten fallen die Temperaturen unter null Grad. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite