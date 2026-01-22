Bild
Glatte Straßen

Frostige Nächte in Hessen erwartet

Schnee, Regen und Glätte: In Hessen bleibt es auch in den kommenden Tagen frostig kalt. Gerade in den Nächten kann es glatt werden.

In Hessen bleibt es kalt. Foto: Michael Brandt/dpa
In Hessen bleibt es kalt.

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es weiter kalt und ungemütlich. Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen zwischen null und vier Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dabei soll es stark bewölkt bleiben. In der Nacht könnten die Temperaturen auf bis zu minus neun Grad abfallen, örtlich sei mit Glatteis zu rechnen, hieß es weiter. 

Weitestgehend trocken soll es dafür am Freitag bleiben. Die Temperaturen steigen den Angaben zufolge auf maximal vier Grad und es weht ein schwacher Wind. In der Nacht fallen die Werte auf minus eins bis minus sieben Grad, erneut kann es glatt werden.

Der Samstag startet mit Regen oder Schnee und entsprechender Glättegefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen maximal minus eins und drei Grad. Im Bergland steigen die Temperaturen auf höchstens minus drei Grad. Ansonsten soll es weitestgehend trocken bleiben.

