Dichte Wolken und frostige Nächte in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Teils regnerisch, teils aufgelockert wird das Wetter in den nächsten Tagen in Hessen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) müssen die Menschen in dem Bundesland auch mit Nebel und stellenweise mit Glätte rechnen. Und die Nächte werden frostig.

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Der Samstag wird den Meteorologen zufolge wechselhaft mit Regen, in den Bergen könnte gar Schneeregen oder Schnee fallen. In der Nacht sollen die Niederschläge dann abklingen, aber es wird verbreitet frostig - wenn auch nur in Bodennähe. Stellenweise besteht laut DWD auch Glättegefahr.

Der Sonntag wird dann bei acht bis zwölf Grad grau mit vielen Wolken und teils auch länger neblig-trüb. Zum Nachmittag soll das Wetter vom Westen her aufheitern. Erst in der Nacht zum Montag sollen wieder mehr und mehr Wolken aufziehen, später soll es dann auch regnen. Zeitweise frischt der Wind stark böig auf, in Bodennähe wird es verbreitet frostig,

Niederschlagsfrei am Dienstag