Wetter

Dichte Wolken und frostige Nächte in Hessen

In Hessen ist in den nächsten Tagen mit vielen Wolken und Regen zu rechnen. Immer wieder soll das Wetter dennoch auflockern.

Vor allem grau wird es laut Deutschem Wetterdienst in den nächsten Tagen. (Symbolbild) Foto: Sascha Ditscher/dpa
Vor allem grau wird es laut Deutschem Wetterdienst in den nächsten Tagen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Teils regnerisch, teils aufgelockert wird das Wetter in den nächsten Tagen in Hessen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) müssen die Menschen in dem Bundesland auch mit Nebel und stellenweise mit Glätte rechnen. Und die Nächte werden frostig. 

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Der Samstag wird den Meteorologen zufolge wechselhaft mit Regen, in den Bergen könnte gar Schneeregen oder Schnee fallen. In der Nacht sollen die Niederschläge dann abklingen, aber es wird verbreitet frostig - wenn auch nur in Bodennähe. Stellenweise besteht laut DWD auch Glättegefahr.

Der Sonntag wird dann bei acht bis zwölf Grad grau mit vielen Wolken und teils auch länger neblig-trüb. Zum Nachmittag soll das Wetter vom Westen her aufheitern. Erst in der Nacht zum Montag sollen wieder mehr und mehr Wolken aufziehen, später soll es dann auch regnen. Zeitweise frischt der Wind stark böig auf, in Bodennähe wird es verbreitet frostig, 

Niederschlagsfrei am Dienstag

Auch der Montag bleibt bei maximal elf Grad erst einmal grau und regnerisch, erst zum Abend klingt der teils schauerartige Regen ab. Die Nacht zum Dienstag bleibt den Wetterexperten zufolge meist trocken, verbreitet ist aber erneut mit Frost in Bodennähe zu rechnen. Auch der Dienstag selbst bleibt demnach niederschlagsfrei, im Tagesverlauf sollen Wetter und Wolken zunehmend auflockern. Die Temperaturen sollen bis zu 14 Grad erreichen.

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