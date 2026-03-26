Wetter

Wechselhaftes Wetter in Hessen mit Regen und Graupelgewitter

Regen, Schneeschauer, wenig Sonne: In Hessen bleibt das Wetter unbeständig. Der DWD rechnet mit wechselhaften Tagen und teils frostigen Nächten.

Wolken, Schneeschauer und wenig Sonne: Das Wetter in Hessen zeigt sich die nächsten Tage von seiner wechselhaften Seite (Archivbild). Foto: Michael Brandt/dpa
Wolken, Schneeschauer und wenig Sonne: Das Wetter in Hessen zeigt sich die nächsten Tage von seiner wechselhaften Seite (Archivbild).

Offenbach (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen müssen sich die Menschen in Hessen auf wechselhaftes Wetter einstellen: Immer wieder kann es Regen, Schneeregen und Graupelgewitter geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, regnet es heute bei Maximaltemperaturen zwischen 6 und 9 Grad. Graupelgewitter sind möglich, im Bergland auch Schneeschauer.

Am Freitag ist es im Süden lange Zeit trocken, die Sonne kommt gelegentlich durch bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. In den Nächten fallen die Temperaturen unter 0 bis minus 3 Grad.

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Am Samstag soll es dichte Wolken und Regen geben, in höheren Lagen auch Schneeregen. In der Nacht zum Sonntag soll es etwas auflockern. Die Temperaturen steigen am Tag auf 10 bis 12 Grad, es soll nur leicht regnen.

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