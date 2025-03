Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen ein Mix aus Regen, Sonne und Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, verzieht sich morgendlicher Regen im Tagesverlauf Richtung Süden und es lockert auf. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad. In der Nacht kühlt es auf 4 bis minus zwei Grad ab.