Wetter

Neuschnee und Frost: Hessen erwartet glatte Nächte

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit weiteren Schneefällen und Glätte in Hessen. Was Pendler in den kommenden Nächten erwartet.

Schnee und tiefe Temperaturen sorgen in Hessen für glatte Straßen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Schnee und tiefe Temperaturen sorgen in Hessen für glatte Straßen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Dauerfrost, Schnee und glatte Straßen sorgen in Hessen für winterliches Wetter. Am Sonntag soll es zunächst noch meist trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Ab dem späten Nachmittag sei jedoch im Süden und Südwesten Schnee zu erwarten, auch gefrierender Nieselregen sei möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen plus 2 und minus 3 Grad. 

In der Nacht zum Montag werden dann verbreitet weitere Schneefälle erwartet. Bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 6 Grad kann es glatt werden. 

Montag bedeckt

Am Montag bleibt es bedeckt, im ganzen Land kann es weiter schneien. Zum Abend ziehen die Schneefälle nach Nordosten ab. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 1 und plus 3 Grad im Flachland, in Hochlagen zwischen minus 3 und 0 Grad. In der Nacht zum Dienstag könnte es den Meteorologen zufolge erneut glatt werden. 

Stark bewölkt bleibt es auch am Dienstag, jedoch soll es zunächst niederschlagsfrei bleiben. Ab der zweiten Tageshälfte breitet sich dann jedoch von Südwesten kommend Regen aus. In Hochlagen könne es noch einmal schneien, auch gefrierender Regen sei dort nicht ausgeschlossen.

