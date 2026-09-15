Wettervorhersage

Sonniger Dienstag – ab Mittwoch deutlich kühler

Sonne und bis zu 31 Grad am Rhein – doch zur Wochenmitte gibt es Regen und kühlere Temperaturen.

In Baden-Württemberg wird es am Dienstag sonnig und warm. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
In Baden-Württemberg wird es am Dienstag sonnig und warm. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Heute dürfen sich die Menschen in Baden-Württemberg noch einmal von der Sonne verwöhnen lassen, denn laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist das der wärmste Tag der Woche. Zur Wochenmitte wird es deutlich kühler.

«Der Dienstag wird der wärmste Tag der Woche», sagte ein DWD-Sprecher. Nach anfänglichem Nebel vor allem entlang der Donau setzt sich landesweit die Sonne durch. Am Rhein werden laut Vorhersage 31 Grad erwartet, auf der Schwäbischen Alb 24 Grad. Ab und zu lassen sich auch ein paar Wolken blicken.

Zur Wochenmitte ziehen Gewitter auf

Am Mittwoch macht der Spätsommer deutlich kühlerem Wetter Platz. Von Nordwesten zieht ein Regengebiet über das Land. Vor allem Richtung Allgäu sind auch einzelne Gewitter möglich. Dabei kann es laut Vorhersage örtlich Starkregen sowie starke bis stürmische Böen geben. Am Nachmittag wird es in Baden bereits wieder trocken und die Wolken lockern auf. Die Temperaturen erreichen noch 18 bis 22 Grad.

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Am Donnerstag zeigt sich laut DWD wieder häufiger die Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad im Bergland und 24 Grad im Breisgau. In der Nacht zum Freitag ziehen von Nordwesten erneut dichte Wolken auf, örtlich regnet es.

Am Freitag bleibe es zunächst vielerorts bewölkt und gebietsweise regnerisch. Im Laufe des Nachmittags zeige sich häufiger die Sonne. Die Temperaturen erreichen 18 bis 23 Grad, im Bergland etwa 16 Grad, hieß es weiter.

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