Sonniger Sonntag und milder Wochenstart in Hessen
Nach einem sonnigen Sonntag bleibt es in Hessen auch zum Wochenbeginn freundlich. Doch am Mittwoch soll sich das Wetter dann ändern.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich über einen sonnigen Sonntag freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach wird es den gesamten Tag heiter bis sonnig, es können lediglich einzelne, harmlose Quellwolken aufziehen. Die Temperaturen erreichen demnach 13 bis 17, in Hochlagen bleibt es mit 11 Grad etwas kühler.
Die neue Woche startet ebenfalls überwiegend heiter und niederschlagsfrei. Am Montag werden Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18, im höheren Bergland um die 13 Grad erwartet. Dazu weht laut DWD ein schwacher Wind meist aus nördlicher Richtung.
Am Dienstag ist es laut der Prognosen dann heiter bis wolkig. Es bleibt trocken bei Werten zwischen 16 und 19 Grad. Erst am Mittwoch zeigt sich der Himmel dann stark bewölkt mit einigen Schauern und später auch einzelnen Graupelgewittern. Im Bergland erwarten die Meteorologen später dann zunehmend Schneeschauer.