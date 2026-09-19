Sonniger Spätsommer – bis zu 28 Grad am Wochenende

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei mildem Wetter noch mal draußen sitzen – am Samstag lockt ein herrlicher Spätsommertag mit wenig Wind und Temperaturen von 20 Grad im Bergland und bis 26 Grad im Rheintal. Der Himmel ist überwiegend blau und wird auch von wenigen Quell- und Schleierwolken nicht getrübt.

Erst freundlich, dann etwas Regen, dann überwiegend trocken

Auch der Sonntag zeigt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ein zunächst sehr freundliches Gesicht und es wird zwischen 23 und 27 Grad warm. Am Kaiserstuhl sind sogar 28 Grad drin. Erst später am Tag zieht etwas Regen durch und der Wind frischt deutlich auf mit zunehmend starken Böen im höheren Schwarzwald.

Nach einer Nacht ohne Regen und mit einigen Wolken blicken die Menschen in Baden-Württemberg zum Wochenstart in einen eher wolkenverhangenen Himmel, im Südwesten des Landes jedoch kommt dann aber häufig die Sonne raus. Es bleibt trocken; die Temperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Nacht zum Dienstag wird dann neblig und ziemlich kühl mit Tiefstwerten zwischen 9 und vier Grad.