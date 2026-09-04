Sonniger Start ins Wochenende - doch Regen ist in Sicht
Sonne satt zum Start ins Wochenende: Am Freitag werden bis zu 32 Grad erwartet, bevor am Samstag Schauer und Gewitter möglich sind.
Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg erwartet ein sonniger Start ins Wochenende. Samstag wird es zunächst etwas wechselhafter, bevor am Sonntag wieder viel Sonne erwartet wird. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Temperaturen am Freitag auf bis zu 32 Grad Celsius.
Am Freitag scheint vor allem im Süden häufig die Sonne, vielerorts gibt es sogar einen wolkenlosen Himmel. Vom Kraichgau bis zur Ostalb bilden sich im Tagesverlauf einige lockere Quellwolken. Die Temperaturen erreichen 29 bis 32 Grad, auf dem Feldberg etwa 20 Grad. Der Westwind weht frisch bis stark, in exponierten Lagen sind stürmische Böen möglich.
Schauer am Samstag
In der Nacht zum Samstag ist es zunächst klar. Von Norden ziehen jedoch rasch Wolken auf. In der zweiten Nachthälfte kommt nördlich der Donau schauerartiger Regen auf. Vereinzelt sind auch Blitz und Donner nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad.
Am Samstag zieht der schauerartige Regen im Tagesverlauf von Nord nach Süd durch, am Morgen sind vereinzelt Gewitter möglich. Ab Mittag lockert der Himmel dann nördlich von Schwarzwald und Alb auf, später kommt dort die Sonne wieder heraus.Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad auf der Alb und bis zu 26 Grad im Oberrheingraben.
Am Sonntag scheint verbreitet die Sonne, oft bleibt der Himmel sogar wolkenlos. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 29 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen.