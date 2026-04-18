Sonniger Start ins Wochenende – doch es soll auch regnen

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wochenende in Baden-Württemberg startet sonnig. Doch wer nach draußen geht, sollte lieber auch einen Regenschirm einpacken. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstag zunächst zwar mit freundlichem Wetter – in manchen Regionen kann es aber auch etwas tröpfeln. Und spätestens am Sonntag ist eine Regenjacke Pflicht.

Viel Sonne, nur selten ein Schauer

Am Samstag soll es im Land verbreitet freundlich bis sonnig zugehen. Lediglich Quellwolken, aber auch einzelne höhere Wolkenfelder ziehen im Tagesverlauf durch. Meist bleibt es trocken, am Nachmittag könnten laut DWD-Meteorologen vereinzelt schwache Schauer auftreten. Die «frühlingshaft» warmen Temperaturen liegen zwischen 19 Grad auf der Albhochfläche und bis zu 24 Grad im Rheingraben. Dazu weht ein schwacher Wind aus West bis Nordwest.

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Foto: Christoph Schmidt/dpa Am Wochenende sind auch Regenschauer möglich. (Archivbild)

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung der Vorhersage zufolge zu. Außerdem zieht teils schauerartiger Regen auf. Die Temperaturen sinken demnach auf elf bis sieben Grad.

Schauer und Gewitter am Sonntag

Am Sonntag ziehen die Schauer zunächst nach Südosten ab, anschließend lockert die Bewölkung zeitweise auf. Am Nachmittag könnten sich aber erneut einzelne Gewitter bilden. Die Höchstwerte fallen deutlich niedriger aus als am Vortag und liegen zwischen 13 Grad im Bergland und 18 Grad am Rhein. Der Nordwestwind frischt spürbar auf, mit starken bis stürmischen Böen in Gewitternähe.

Kühlere Aussichten zum Wochenstart