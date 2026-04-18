Wetter in Baden-Württemberg

Sonniger Start ins Wochenende – doch es soll auch regnen

Erst T-Shirt-Wetter, dann Regenjacken-Wetter: Mit Sonnenschein macht der Start ins Wochenende Hoffnung. Doch dann kann es nass werden. Auch Gewitter sind möglich.

Wer Sonne tanken will, sollte schnell raus. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Wer Sonne tanken will, sollte schnell raus. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wochenende in Baden-Württemberg startet sonnig. Doch wer nach draußen geht, sollte lieber auch einen Regenschirm einpacken. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstag zunächst zwar mit freundlichem Wetter – in manchen Regionen kann es aber auch etwas tröpfeln. Und spätestens am Sonntag ist eine Regenjacke Pflicht. 

Viel Sonne, nur selten ein Schauer

Am Samstag soll es im Land verbreitet freundlich bis sonnig zugehen. Lediglich Quellwolken, aber auch einzelne höhere Wolkenfelder ziehen im Tagesverlauf durch. Meist bleibt es trocken, am Nachmittag könnten laut DWD-Meteorologen vereinzelt schwache Schauer auftreten. Die «frühlingshaft» warmen Temperaturen liegen zwischen 19 Grad auf der Albhochfläche und bis zu 24 Grad im Rheingraben. Dazu weht ein schwacher Wind aus West bis Nordwest.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Wochenende sind auch Regenschauer möglich. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Am Wochenende sind auch Regenschauer möglich. (Archivbild)

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung der Vorhersage zufolge zu. Außerdem zieht teils schauerartiger Regen auf. Die Temperaturen sinken demnach auf elf bis sieben Grad.

Schauer und Gewitter am Sonntag

Am Sonntag ziehen die Schauer zunächst nach Südosten ab, anschließend lockert die Bewölkung zeitweise auf. Am Nachmittag könnten sich aber erneut einzelne Gewitter bilden. Die Höchstwerte fallen deutlich niedriger aus als am Vortag und liegen zwischen 13 Grad im Bergland und 18 Grad am Rhein. Der Nordwestwind frischt spürbar auf, mit starken bis stürmischen Böen in Gewitternähe.

Kühlere Aussichten zum Wochenstart

In der Nacht zum Montag klingen die letzten Schauer im Allgäu ab, danach bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf sechs bis ein Grad, stellenweise kann es demnach Bodenfrost geben. Auch der Montag zeigt sich wechselhaft mit vielen Wolken und einzelnen Schauern oder kurzen Gewittern, vor allem im Bergland. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 11 und 18 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sonne und Regen zum Wochenstart
DWD-Vorhersage

Sonne und Regen zum Wochenstart

Erst Nebel, dann Sonne – aber am Nachmittag drohen mancherorts Schauer und sogar Gewitter. Wo die Regenjacke am Wochenanfang in Baden-Württemberg nützlich wird.

09.03.2026

Regen und Gewitter vermiesen erstes Sommerferienwochenende
Wetterbericht

Regen und Gewitter vermiesen erstes Sommerferienwochenende

Wer sich auf Sonne zum Ferienstart gefreut hat, braucht Geduld: Schauer und Gewitter bestimmen das Wochenende in Baden-Württemberg. Wann sich das Wetter bessert, verrät die Prognose.

02.08.2025

Schauer und Gewitter in Baden-Württemberg zum Wochenstart
Starkregen und Gewitter

Schauer und Gewitter in Baden-Württemberg zum Wochenstart

Die Intensität lässt nach, Donner und Regen halten sich trotzdem - zum Wochenstart gewittert es weiter im Südwesten. Nach dem Unwetter am Wochenende ziehen die Einsatzkräfte nun Bilanz.

01.06.2025

Sonniger Wochenstart - Schauer und Gewitter folgen
Wetter im Südwesten

Sonniger Wochenstart - Schauer und Gewitter folgen

Bis einschließlich Dienstag steigen die Temperaturen in Baden-Württemberg – teils auf bis zu 26 Grad. Danach wird es nass.

18.05.2025

Vorhersage

Ungemütliches Wetter zum Wochenstart in Baden-Württemberg

26.03.2023