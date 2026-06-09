Sophia und Noah auch in Hessen beliebteste Babynamen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Namen Sophia und Noah sind für Eltern in Hessen weiterhin die erste Wahl für Vornamen ihrer Babys. Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden für das Jahr 2025 hervor, die auf Daten der Standesämter basiert. Während bei den Jungen wie im Jahr davor Mohammed und Matheo als beliebteste Erstnamen folgen, gab es bei den Mädchen etwas Veränderung: Hinter Sophie liegt nun Emma (2024: Platz vier) vor Lina (2024: Platz zwei).