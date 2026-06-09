Statistik

Sophia und Noah auch in Hessen beliebteste Babynamen

Die beliebtesten Vornamen für neugeborene Jungen haben sich 2025 in Hessen nicht verändert. Etwas anders sieht das bei den Mädchen aus.

Zwei Klassiker stehen auch in Hessen weiterhin an der Spitze der Vornamensliste. (Symbolbild) Foto: Lando Hass/dpa
Zwei Klassiker stehen auch in Hessen weiterhin an der Spitze der Vornamensliste. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Namen Sophia und Noah sind für Eltern in Hessen weiterhin die erste Wahl für Vornamen ihrer Babys. Das geht aus einer Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden für das Jahr 2025 hervor, die auf Daten der Standesämter basiert. Während bei den Jungen wie im Jahr davor Mohammed und Matheo als beliebteste Erstnamen folgen, gab es bei den Mädchen etwas Veränderung: Hinter Sophie liegt nun Emma (2024: Platz vier) vor Lina (2024: Platz zwei).

Die GfdS veröffentlicht seit 1977 eine jährliche Liste über die in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen. Grundlage sind diesmal Daten von etwa 750 Standesämtern, die der Gesellschaft insgesamt fast 830.000 Eintragungen übermittelten. Auf diese Weise seien fast 91 Prozent aller im Jahr 2025 in Deutschland vergebenen Vornamen erfasst. Verschiedene Schreibvarianten für einen Namen wurden dabei zusammengefasst.

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