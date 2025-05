Sophia und Noah in Hessen Spitze bei Babynamen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Frisch gebackene Eltern in Hessen haben ihre Babys 2024 am häufigsten Sophia und Noah genannt. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden für das Jahr 2024 hervor. Damit behauptet der Erstname Noah bei den Jungs seinen Spitzenplatz aus dem Vorjahr, auf den Plätzen zwei und drei folgen erneut Mohammed und Matheo. Bei den Mädchen hatte 2023 noch Emilia vorn gelegen, der Name landet nun auf Platz drei. Den zweiten Rang erreicht Lina (Vorjahr Platz 4).