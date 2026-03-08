Einsatz

Sorge um Bruder – Feuerwehr trifft auf verliebtes Duo

Ein seltsames Geräusch und keine Antwort: Eine Jugendliche ruft die Feuerwehr, weil sie sich Sorgen um ihren Bruder macht. Was sie entdecken, hatte wohl niemand erwartet.

Die besorgte Schwester alarmierte die Feuerwehr. (Symbolbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Die besorgte Schwester alarmierte die Feuerwehr. (Symbolbild)

Neu-Ulm (dpa) - Bei einem zunächst als Notlage eingeschätzten Einsatz hat die Feuerwehr ein verliebtes Paar in Neu-Ulm gestört. Wie die Polizei berichtete, hatte eine 17-Jährige ihren Bruder in der Wohnung ihrer Eltern gelassen. Beim Zurückkehren habe sie und eine Freundin ein «komisches Rauschen» aus der Wohnung gehört. Weil ihr Bruder weder auf Klingeln noch auf Anrufversuche reagierte, alarmierten sie kurzerhand die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte brachen daraufhin die Türe auf, wie es hieß. Der Bruder war jedoch in keiner hilflosen Lage: Er war mit seiner Freundin wohlauf in seinem Zimmer. Die Anrufe und das Klingeln hätten die beiden deshalb nicht mitbekommen. Woher das Rauschen kam, konnte die Polizei nicht sagen.

