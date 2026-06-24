Sorgen-Telefon zur Zeugnisvergabe eingerichtet
Dem Schulzeugnis blicken manche Eltern, Kinder und Jugendliche mit gemischten Gefühlen entgegen. Bei wichtigen Fragen können womöglich die Schulämter helfen. Es gibt Hotlines.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Für Fragen rund ums Zeugnis sind die staatlichen Schulämter in Hessen an diesem Freitag per Hotline für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern erreichbar. Der letzte Schultag vor den Sommerferien ist traditionell der Tag der Zeugnisübergabe. Um an diesem Tag pädagogische, schulpsychologische und rechtliche Fragen klären zu können, stehe ein telefonisches Beratungsangebot zur Verfügung, teilte das Kultusministerium in Wiesbaden mit.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Schulämter sind am Freitag, 26. Juni, von 9.00 bis 16.00 Uhr erreichbar. Die Beratungstelefone sind nicht für Fragen zum neuen Schuljahr vorgesehen, ergänzte das Ministerium. Die einzelnen Durchwahlen:
- Staatliches Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis: 06252 9964 300
- Staatliches Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt: 06151 3682 500
- Staatliches Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main: 069 4500488 114
- Staatliches Schulamt für den Landkreis Fulda: 0661 8390 170
- Staatliches Schulamt für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis: 0641 20081 415
- Staatliches Schulamt für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis: 06142 5500 300
- Staatliches Schulamt für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis: 06622 914 103
- Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis: 06101 5191 695
- Staatliches Schulamt für den Landkreis und die Stadt Kassel: 0561 8078 512
- Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg: 06471 328 224
- Staatliches Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis und die Stadt Hanau:
06181 90620
- Staatliches Schulamt für den Landkreis Marburg-Biedenkopf:
06421 3306 700
- Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und die Stadt Offenbach am Main: 069 80053 119
- Staatliches Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Landeshauptstadt Wiesbaden: 0611 8803 491
- Staatliches Schulamt für den Schwalm-Eder-Kreis und den Landkreis Waldeck-Frankenberg: 05622 790 460