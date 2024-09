Sozialverband fordert Ausbau von Tages- und Kurzzeitpflege

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Anlässlich des Tages der pflegenden Angehörigen an diesem Sonntag fordert der Sozialverband Vdk Hessen-Thüringen die Politik zum Handeln auf. Es fehle an vielen Orten an Unterstützungs- und Entlastungsangeboten für die häusliche Pflege. «Dabei werden rund 85 Prozent der etwa 550.000 Pflegebedürftigen in Hessen und Thüringen daheim von Familienmitgliedern betreut, mehrheitlich sogar ohne Hilfe durch professionelle Kräfte», teilte der VdK-Landesvorsitzende Paul Weimann mit. Laut Umfragen wünschten sich pflegende Angehörige mehr Unterstützung in ihrem Alltag.