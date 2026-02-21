CDU-Parteitag

Spahn: Wird mit Reichinnek nicht besser als mit Honecker

Die CDU hat die Zusammenarbeit mit AfD und Linke 2018 per Parteitagsbeschluss ausgeschlossen. Hält die Mauer in beide Richtung? Fraktionschef Spahn macht dazu deutliche eine Ansage.

«Judenhasser», «neue Hamas«, SED: CDU/CSU-Fraktionschef Sphan fällt in seiner Parteitagsrede über die Linke her. Foto: Kay Nietfeld/dpa
«Judenhasser», «neue Hamas«, SED: CDU/CSU-Fraktionschef Sphan fällt in seiner Parteitagsrede über die Linke her.

Stuttgart (dpa) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn hat auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart einer Zusammenarbeit mit AfD und Linken eine klare Absage erteilt. Der Linken warf er in seiner Rede vor, «Judenhasser» in der ersten Reihe zu haben und Sozialismus weiter im Programm zu führen. «Deswegen geht es nicht.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Berliner Linke bezeichnete Spahn als «krude Mischung (...) aus alter SED und neuer Hamas» und griff Linken-Bundestagsfraktionschefin Heidi Reichinnek persönlich an: «Ich kann euch sagen, Tattoos, TikTok: Am Ende wird es mit Genossin Reichinnek nicht besser als mit Genosse Honecker.» Erich Honecker war in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der DDR Staatsratschef und Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED).

Spahn zur AfD: «Die haben sich völlig verirrt»

Der AfD warf Spahn Russlandnähe und Vetternwirtschaft vor. «Die haben sich völlig verirrt.» Mit Blick auf Anstellungen von Familienangehörigen innerhalb der AfD sagte Spahn: «Das ist Vetternwirtschaft, Verrat am Vaterland, Verrat am Steuerzahler. Mit der Truppe ist kein Staat zu machen.»

Die CDU hatte 2018 auf ihrem Parteitag Koalitionen und «ähnliche Formen der Zusammenarbeit» mit Linke und AfD ausgeschlossen. Nach aktuellen Umfragen könnte nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt aber eine Situation entstehen, in der keine Regierungsmehrheit ohne AfD oder Linke möglich ist.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
CDU stärkt Merz den Rücken vor Wahlmarathon
Parteitag in Stuttgart

CDU stärkt Merz den Rücken vor Wahlmarathon

Das haben ihm angesichts der Unzufriedenheit in der CDU viele nicht zugetraut: Merz übertrifft bei der Wahl zum Parteivorsitzenden das Ergebnis, das er vor zwei Jahren erzielt hat.

20.02.2026

Spahn: Masken-Vorwürfe entkräftet - Linke fordert Rücktritt
Corona-Pandemie

Spahn: Masken-Vorwürfe entkräftet - Linke fordert Rücktritt

Die Linke fordert Jens Spahns Rücktritt, die Grünen mehr Aufklärung zur Beschaffung von Corona-Masken. Von Parlamentariern wird der Unionsfraktionschef gelöchert - er selbst spricht von Verleumdung.

25.06.2025

Linke fühlt sich wieder stark - und will Einfluss
Treffen in Sachsen

Linke fühlt sich wieder stark - und will Einfluss

Die lange Durststrecke für die Linke ist vorbei. Nun will die Partei zwar nicht regieren, aber mitreden will sie doch. Langfristig hat sie ein viel größeres Ziel.

09.05.2025

Bundestag

Kreise: Merz will Spahn als Fraktionschef vorschlagen

28.04.2025

Umfrage

Viele Unionsanhänger für Gespräche CDU/Linke im Osten

Eine Koalition mit den Linken hat die CDU per Parteitagsbeschluss ausgeschlossen. Doch die Zeiten ändern sich - vor allem in den Ost-Ländern. Immer mehr Unionsanhänger zeigen sich offen für Gespräche.

14.07.2023