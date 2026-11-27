Frankfurt/Wiesbaden/Gießen/Kassel/Fulda (dpa/lhe) - In weniger als einem Monat ist Weihnachten. Höchste Zeit, sich einzustimmen - und Geschenke zu kaufen. Die Innenstädte sind festlich geschmückt, die Weihnachtsmärkte eröffnet. Um die Kundschaft anzulocken, haben sich die Kommunen einiges ausgedacht. Ein Überblick:

Frankfurt bietet neben Hessens größtem Weihnachtsmarkt auch die am stärksten frequentierte Einkaufsmeile, die Zeil. Für das Christmas-Shopping wirbt die Stadt auch im Umland. Um den Weg in die City zu erleichtern, gibt es Vergünstigungen bei Bus und Bahn.

Am zweiten Adventssamstag gilt das Erwachsenen-Tagesticket als Gruppentageskarte, am 12. und 19. Dezember kann man im Stadtgebiet kostenlos fahren. Dies solle zusätzliche Besuchsanreize schaffen und Frankfurt in der Vorweihnachtszeit als attraktiven Besuchermagneten positionieren, heißt es vom Stadtmarketing.

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Foto: Arne Dedert/dpa Weihnachtsshopping mit festlich geschmückten Schaufenstern.

Shopping und Besinnliches

Wer neben Shopping auch Besinnliches haben möchte, bleibt an diesem Samstag bis zum späten Nachmittag: Denn um 16.30 Uhr erklingt das Große Stadtgeläute, in das nach und nach die Glocken der Innenstadtkirchen einstimmen.

Auch Wiesbaden will nach eigenen Angaben Besucherinnen und Besucher an den Adventssamstagen mit kostenlosen Bus- und Bahnfahrten anlocken. Die Kommune unterstütze dieses Angebot «mit einer hohen fünfstelligen Summe».

Für die anderen Wochentage in der Weihnachtszeit gibt es vergünstigte Tickets für die Fahrt zum «Sternschnuppenmarkt», gültig auch in Mainz auf der anderen Rheinseite, für 5,20 Euro hin und zurück (Kinder 3,00 Euro). Der «Sternschnuppenmarkt» beim Rathaus läuft vom 24. November bis 23. Dezember.

«THermine» steuert weihnachtliche Stationen in Wiesbaden an

Außerdem verbindet das Touristikbähnchen «THermine» an den Adventswochenenden die Highlights der weihnachtlichen Wiesbadener Innenstadt - immer alle 30 Minuten, achtmal am Tag, kostenfrei. Stationen sind etwa der «Sternschnuppenmarkt», die Eisbahn vor dem Kurhaus und der «Kindersternschnuppenmarkt».

Foto: Arne Dedert/dpa Festlich geschmückte Innenstädte laden zum Einkaufen ein.

Und wer mit dem Auto nach Wiesbaden kommt, profitiert laut der Kommune in den städtischen Parkhäusern an allen Adventswochenenden von einem Rabatt: Für einen Tag werden maximal fünf Euro fällig. Bei kürzerer Parkzeit gilt der reguläre Tarif.

Kostenloser ÖPNV und Shuttlebusse in Gießen

In Gießen können die Fahrgäste den öffentlichen Nahverkehr an den vier Adventswochenenden jeweils samstags kostenlos nutzen, um unkompliziert in der Stadt ihre Einkäufe tätigen zu können.

Wer mit dem Auto nach Gießen fährt, kann den Parkplatz am Messeplatz in der Ringallee wie üblich von Freitag um 16.00 Uhr bis Montagmorgen kostenlos nutzen, wie eine Sprecherin mitteilt. Von hier aus pendelt an den Adventssamstagen zwischen 10.00 und 19.00 Uhr wieder alle zehn Minuten ein kostenloser Shuttlebus in die Innenstadt und zurück, der mehrere weitere Haltestellen anfährt.

Die an den Adventssamstagen kostenlose ÖPNV-Nutzung sei «ein Beitrag zur Steigerung der Attraktivität Gießens und des Einzelhandels sowie der Gastronomie», so die Sprecherin. «Die Freifahrt erleichtert die Nutzung von Bus und Bahn gerade für Seltenfahrende und lädt dazu ein, für die Fahrt in die Stadt auf das Auto zu verzichten.»

Foto: Arne Dedert/dpa Für den Handel ist die Weihnachtszeit von enormer Bedeutung.

Der Shuttlebus sei im letzten Advent zwar ganztägig auf jeder Fahrt genutzt worden, doch fast nie mit mehr als sechs Personen besetzt gewesen. Daher setzt die Stadt in diesem Jahr kleinere Fahrzeuge ein. Die Kosten für die beiden Angebote zusammen bezifferte die Sprecherin auf etwa 7.000 bis 9.000 Euro.

Keine Rabatte in Kassel

Statt pauschaler Rabatt- oder Gratisangebote setzt die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) an den Adventssamstagen auf eine gezielte Ausweitung des Verkehrsangebots, wie die Stadt Kassel mitteilte. «Trams und Busse verkehren bis 20 Uhr in einem verdichteten Takt», erläuterte ein Sprecher.

Dadurch würden zusätzliche Kapazitäten auf besonders nachfragestarken Verbindungen geschaffen und Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt eine komfortable An- und Abreise ermöglicht. «An diesen Tagen gelten die regulären Tarife des Nordhessischen Verkehrsverbundes sowie die üblichen Parkgebühren», erklärt er.

Kinderbetreuung und erweitertes Busangebot in Fulda

Fulda hat sich einiges einfallen lassen, um Menschen in der Vorweihnachtszeit in die Innenstadt zu locken. Damit Eltern entspannt shoppen können, gibt es eine Kinderbetreuung für Jungen und Mädchen ab sechs Jahren. Sie werden nach Angaben der Stadt in einem leerstehenden Laden in der Marktstraße/Ecke Kleine Marktstraße von professionellen Kräften einer Eventagentur betreut. Geöffnet ist donnerstags von 16 bis 18 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 18 Uhr.

Foto: Boris Roessler/dpa Auch Late-Night-Shopping wird angeboten. (Archivbild)

Das Verkehrsunternehmen Rhön-Energie erweitert an den vier Adventssamstagen sein Busangebot. Am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember fahren die Stadtbusse jeweils von 9 bis 19 Uhr im Halbstundentakt - und damit so häufig wie montags bis freitags. Abfahrt ist am Busbahnhof am Stadtschloss. Am kommenden Dienstag (3. Dezember) haben einige Läden in der Innenstadt beim City-Late-Night-Shopping bis 21 Uhr geöffnet.

Handelsverband: Weihnachtszeit von enormer Bedeutung