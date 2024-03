Spargel zu Ostern: Frühe Ernte in Hessen

Weiterstadt (dpa/lhe) - Ungewöhnlich früh hat in Hessen dieses Jahr die Spargelernte begonnen. «Wir waren noch nie so früh», sagte Rolf Meinhardt vom Vorstand des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer und selbst Bauer in Südhessen. Mitte März hätten sie den ersten Verkaufsstand von seinem Betrieb aufgemacht. Grund seien verschiedene Faktoren: bessere Folien, beständige Temperaturen und passende Spargelsorten.

Spargel könnte dieses Jahr also sogar schon auf der Ostertafel landen. «Wir sind noch nicht in der vollen Produktion. Dieses Jahr ist Ostern extrem früh», sagte Meinhardt. «Für diese frühe Zeit können wir nicht meckern.» Am Donnerstag hätten sie auf seinem Betrieb noch bis Mitternacht Spargel sortiert, auch am Karfreitag und am Osterwochenende sind die Spargelstecher auf den Feldern unterwegs. Allerdings gebe es auch Betriebe mit anderen Böden, bei denen das nasse Wetter noch zu Problemen beim Spargel führe.