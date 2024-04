Spargelernte in Hessen um 12 Prozent gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Spargelernte ist in Hessen im vergangenen Jahr um 12 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, ernteten die 100 hessischen Betriebe insgesamt 6974 Tonnen Spargel. Im Jahr 2022 waren es noch 944 Tonnen mehr.