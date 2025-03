Spargelsaison in Hessen in den Startlöchern

Zwingenberg (dpa/lhe) - Das sonnige und warme Wetter hat den Spargel sprießen lassen. Am Wochenende hat in manchen Hofläden in Südhessen bereits der Verkauf des Edelgemüses begonnen. In Kürze wird er auch wieder in den teils bereits aufgebauten kleinen Holzverkaufsständen, in den Supermärkten angeboten und auf den Speisekarten der Gastronomie zu finden sein. «Wir stehen in den Startlöchern für eine Bombensaison», sagt die neue Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Chantal Wendel, der Deutschen Presse-Agentur.