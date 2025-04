Die Spargelsaison wird offiziell eröffnet

Weiterstadt (dpa/lhe) - Nach dem Verkaufsstart für heimischen Spargel in Hessen wird an diesem Donnerstag (10.45 Uhr) die Saison für das Edelgemüse offiziell in Weiterstadt eröffnet. Zum Start soll Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die neue Spargelkönigin Svea I. krönen. Der Spargelverkauf hatte bereits Ende März in den ersten Hofläden begonnen. Die neue Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Chantal Wendel, glaubt an eine gute Saison. Der Preis für das Gemüse soll auch in diesem Jahr nicht steigen.