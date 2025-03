Zwingenberg (dpa/lhe) - Die Saison steht vor der Tür: Am Wochenende hat in manchen Hofläden in Südhessen bereits der Verkauf des ersten Spargels begonnen. «Wir stehen in den Startlöchern für eine Bombensaison», sagte die neue Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Chantal Wendel, auf ihrem Hof im südhessischen Zwingenberg.