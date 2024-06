Erzeuger: Spargelsaison durchwachsen

Die Ernte begann in diesem Jahr in Hessen bereits in der ersten Märzhälfte und damit sehr früh. Zum Start der Saison waren die Erzeuger sehr optimistisch. Normalerweise beginnt sie in Deutschland in der zweiten Aprilhälfte und dauert traditionell bis zum «Johannistag» am 24. Juni. Nach Angaben des Bauernverbandes wird aber vereinzelt noch das Edelgemüse auf den Höfen in Hessen gestochen und zum Verkauf angeboten.