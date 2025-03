Sparkassenversicherung zahlt mehr für Unwetterschäden

Stuttgart (dpa) - Unwetterschäden haben die Sparkassenversicherung (SV) im vergangenen Jahr erneut deutlich mehr Geld gekostet. Gemessen an der Höhe der Elementarschäden war 2024 das viertschlechteste Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Schlimmer gewesen seien nur 2021 mit dem Tief «Bernd», 1999 mit dem Orkan «Lothar» und 2013 mit dem Hagelereignis «Andreas», wie der Versicherer in Stuttgarter mitteilte.