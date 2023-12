Spatenstich für Schienenring um Frankfurt

Eschborn (dpa/lhe) - Die Regionaltangente West ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in der Rhein-Main-Region. Nach dem Baubeginn im Abschnitt Süd im vergangenen Jahr können nun die Bauarbeiten im Abschnitt Nord beginnen. Auf diesem rund 16 Kilometer langen Stück von Bad Homburg über Praunheim bis Eschborn sollen drei neue Haltestellen sowie fünf neue Brücken gebaut werden.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will an diesem Freitag (10 Uhr) in Eschborn den symbolischen ersten Spatenstich für diesen Bauabschnitt setzen und den Fördermittelbescheid des Landes übergeben. Mit dabei sind auch Knut Ringat, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes, und der Frankfurter Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne).