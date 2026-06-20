Kritik an der Bundesregierung

SPD-Landeschef: «Will nicht vom Kanzler angelogen werden»

Jung, laut, unbequem: Robin Mesarosch wirbelt die kriselnde Südwest-SPD auf – und schießt gegen Kanzler Merz. Mit Blick auf die Koalition mit der Union fordert er klare Kante statt Burgfrieden.

Mesarosch hat eine große Reichweite in sozialen Medien. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mesarosch hat eine große Reichweite in sozialen Medien.

Ulm (dpa/lsw) - Mit heftiger Kritik am Kanzler ist der ehemalige Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch ins neue Amt als SPD-Chef in Baden-Württemberg gestartet. Der 35-Jährige, der als links-progressiv gilt, bezichtigte Kanzler Friedrich Merz in seiner Bewerbungsrede auf dem Parteitag in Ulm gar der Lüge. Er finde es gut, dass die SPD Verantwortung spüre und nicht einfach die Hände in den Schoß lege, sagte er zur Zusammenarbeit seiner Partei mit der Union im Bund. «Ich finde es aber falsch, vom Bundeskanzler angelogen zu werden», rief Mesarosch den Genossinnen und Genossen zu. Und: «Ich finde es falsch, so amateurhaft regiert zu werden.»

Im Nachgang erläuterte Mesarosch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, er meine mit dem Vorwurf unter anderem große, gebrochene Wahlversprechen von Merz wie die Einhaltung der Schuldenbremse. Merz habe große Reformen angekündigt, aber dann «nichts auf der Platte» gehabt. Es brauche natürlich Reformen in Deutschland, so der neue SPD-Chef. Aber die Sozialdemokraten müssten «Nein» sagen, wenn «uns jemand 'ne Reform verkaufen will, aber uns eigentlich nur Kürzungen unterjubelt».

Mesarosch: «Der künstliche Burgfrieden ist Quatsch»

Eine stabile Regierung sei ein Wert an sich, so Mesarosch zur schwarz-roten Koalition unter Merz. Es gebe derzeit auch keine andere Konstellation für eine Bundesregierung. Und trotzdem müsse man den Finger in die Wunde legen. «Der künstliche Burgfrieden ist Quatsch.» Schließlich stünden irgendwann wieder Wahlen an. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mesarosch stellt mit der Mannheimer Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori die neue Doppelspitze der SPD in Baden-Württemberg. Sie wurden am Freitag beim Parteitag in Ulm mit großer Mehrheit gewählt. Die SPD im Südwesten steckt in der Krise. Bei der Landtagswahl im Frühjahr kam die Partei auf historisch schlechte 5,5 Prozent und verpasste damit fast den Einzug ins Parlament. Mesarosch sorgte nach der Landtagswahl auf sozialen Medien mit einer Wutrede für Aufsehen. Er ist erst 35 Jahre alt und hat auf Instagram eine große Reichweite. Dort folgen ihm derzeit 129.000 Menschen - mehr als den Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erstmals im Doppel: Südwest-SPD bestätigt neue Parteispitze
Bei Landesparteitag

Erstmals im Doppel: Südwest-SPD bestätigt neue Parteispitze

Erstmals führt eine Doppelspitze die SPD: Isabel Cademartori und Robin Mesarosch vereinen unterschiedliche Richtungen an der Spitze. Ob die beiden die Partei in Baden-Württemberg retten können?

19.06.2026

Nach Wahlschlappe: Wer will die Südwest-SPD wiederbeleben?
Nach Landtagswahl-Debakel

Nach Wahlschlappe: Wer will die Südwest-SPD wiederbeleben?

Nach der deftigen Wahlklatsche sucht die SPD Baden-Württemberg per Mitgliederbefragung eine neue Spitze. Wer sich zur Wahl stellt und wie der Zeitplan aussieht.

04.05.2026

SPD-Vorsitz: Kandidat Mesarosch holt sich Unterstützung
Nur 5,5 Prozent bei Wahl

SPD-Vorsitz: Kandidat Mesarosch holt sich Unterstützung

«Letzte Warnung»: Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis will ein Duo die Partei wachrütteln - und setzt dabei auf Kanten, Ecken und klare Ansagen. Mit wem der Kandidat eine Doppelspitze plant.

14.04.2026

SPD-Politiker Mesarosch will nach Wutrede Landeschef werden
Nur 5,5 Prozent bei Wahl

SPD-Politiker Mesarosch will nach Wutrede Landeschef werden

Auf Instagram sorgte er kurz nach der Landtagswahl mit einer Wutrede für Aufsehen. Jetzt will der ehemalige Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch selbst SPD-Landeschef werden.

17.03.2026

Staatshilfen für kriselnde Meyer Werft beschlossen
Schiffbau

Staatshilfen für kriselnde Meyer Werft beschlossen

Monatelang haben die Bundesregierung und das Land Niedersachsen mit der Meyer Werft über die Eckpfeiler möglicher Staatshilfen gesprochen. Jetzt steht das Rettungspaket für das Traditionsunternehmen.

11.09.2024