Nur 5,5 Prozent bei Wahl

SPD-Politiker Mesarosch will nach Wutrede Landeschef werden

Auf Instagram sorgte er kurz nach der Landtagswahl mit einer Wutrede für Aufsehen. Jetzt will der ehemalige Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch selbst SPD-Landeschef werden.

Mesarosch saß bis 2025 für die SPD im Bundestag. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Mesarosch saß bis 2025 für die SPD im Bundestag. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Debakel bei der Landtagswahl und dem Rückzug von Spitzenkandidat und Landeschef Andreas Stoch gibt es einen ersten Kandidaten für den Chefposten bei der Landes-SPD. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch kündigte auf Instagram an, als Landesvorsitzender kandidieren zu wollen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Man könne nach dem Wahlergebnis von 5,5 Prozent bei der Landtagswahl das Gleiche wie immer machen, schreibt Mesarosch zu dem Video. «Aber dann kommt halt auch das Gleiche wie immer raus.» Seine Genossen ruft Mesarosch auf, einen anderen Weg zu gehen. «Lasst uns mutig sein und endlich mal was anders machen. Nicht irgendwas. Sondern das, woran wir glauben.»

Auf seiner Website nennt Mesarosch drei Punkte, die sich aus seiner Sicht ändern müssen: Man müsse sich auf wenige große Themen fokussieren, die Mitglieder stärker beteiligen und besser kommunizieren. 

Mehr Follower als die Parteichefs Klingbeil und Bas

Mesarosch stammt aus Sigmaringen und war von 2021 bis 2025 Bundestagsabgeordneter. Der 34-Jährige hat auf Instagram eine große Reichweite. Dort folgen ihm 121.000 Follower - mehr als den Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas. 

Kurz nach der Landtagswahl hatte Mesarosch mit einer Wutrede auf seinem Kanal für Aufsehen gesorgt. Darin hatte der SPD-Politiker von einem «historisch unterirdischen Wahlkampf» mit «miserabler Kommunikation und Organisation» gesprochen und der Parteiführung fehlende Strategie vorgeworfen. 

Scharfe Kritik äußerte Mesarosch in dem Video auch am bisherigen Generalsekretär Sascha Binder, der noch am Wahlabend seinen Rückzug vom Parteiamt bekanntgegeben hatte und wenige Tage später von der Landtagsfraktion zum neuen Vorsitzenden gewählt worden war. «Das geht nicht», kritisierte Mesarosch. Binder sei als Generalsekretär für die Wahlkampagne verantwortlich gewesen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
SPD will Wahlschlappe aufarbeiten – Neuaufstellung bis Juni
Nach Landtagswahl

SPD will Wahlschlappe aufarbeiten – Neuaufstellung bis Juni

Nach der Landtagswahl muss sich die SPD an der Spitze neu aufstellen. Zuerst sollen die Gründe für das schlechte Abschneiden untersucht werden – danach geht es auch um Personal.

09.03.2026

Jusos wollen Mitgliederbefragung nach SPD-Wahlschlappe
Debatte um Neuaufstellung

Jusos wollen Mitgliederbefragung nach SPD-Wahlschlappe

Die Landtagswahl schüttelt die SPD im Südwesten heftig durch. Nach dem schlechten Wahlergebnis braucht die Partei neues Führungspersonal. Die Jugend will, dass alle Mitglieder mitreden dürfen.

09.03.2026

Wahl in Baden-Württemberg: Özdemirs Grüne hauchdünn vor CDU
Landtagswahl

Wahl in Baden-Württemberg: Özdemirs Grüne hauchdünn vor CDU

Die Grünen liegen knapp vor der CDU, die AfD verdoppelt ihr Ergebnis. Die SPD stürzt ab auf ein historisches Tief. FDP und Linke sind laut Hochrechnungen beide nicht im Landtag vertreten.

08.03.2026

SPD-Landes- und Fraktionschef Stoch kündigt Rückzug an
Landtagswahl Baden-Württemberg

SPD-Landes- und Fraktionschef Stoch kündigt Rückzug an

Historisches Tief für die SPD: Angesichts des sich abzeichnenden Wahldebakels im Südwesten will Landes- und Fraktionschef Stoch Konsequenzen ziehen.

08.03.2026

Juso-Chef sieht SPD im Wahlkampf in schwieriger Lage
Landtagswahl

Juso-Chef sieht SPD im Wahlkampf in schwieriger Lage

SPD-Kandidat Stoch kämpft für mehr als elf Prozent – doch zwischen Grünen und CDU bleibt kaum Raum für eigene Themen. Das zermürbt auch die Landes-Jusos.

05.03.2026