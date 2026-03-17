SPD-Politiker Mesarosch will nach Wutrede Landeschef werden

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Debakel bei der Landtagswahl und dem Rückzug von Spitzenkandidat und Landeschef Andreas Stoch gibt es einen ersten Kandidaten für den Chefposten bei der Landes-SPD. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch kündigte auf Instagram an, als Landesvorsitzender kandidieren zu wollen.

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Man könne nach dem Wahlergebnis von 5,5 Prozent bei der Landtagswahl das Gleiche wie immer machen, schreibt Mesarosch zu dem Video. «Aber dann kommt halt auch das Gleiche wie immer raus.» Seine Genossen ruft Mesarosch auf, einen anderen Weg zu gehen. «Lasst uns mutig sein und endlich mal was anders machen. Nicht irgendwas. Sondern das, woran wir glauben.»

Auf seiner Website nennt Mesarosch drei Punkte, die sich aus seiner Sicht ändern müssen: Man müsse sich auf wenige große Themen fokussieren, die Mitglieder stärker beteiligen und besser kommunizieren.

Mehr Follower als die Parteichefs Klingbeil und Bas

Mesarosch stammt aus Sigmaringen und war von 2021 bis 2025 Bundestagsabgeordneter. Der 34-Jährige hat auf Instagram eine große Reichweite. Dort folgen ihm 121.000 Follower - mehr als den Parteichefs Lars Klingbeil und Bärbel Bas.

Kurz nach der Landtagswahl hatte Mesarosch mit einer Wutrede auf seinem Kanal für Aufsehen gesorgt. Darin hatte der SPD-Politiker von einem «historisch unterirdischen Wahlkampf» mit «miserabler Kommunikation und Organisation» gesprochen und der Parteiführung fehlende Strategie vorgeworfen.