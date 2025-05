SPD will wieder mit Spitzenkandidat Stoch in den Wahlkampf

Stuttgart (dpa/lsw) - Die SPD wird wie erwartet mit ihrem Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch als Spitzenkandidaten in den Landtagswahlkampf ziehen. Der Landesvorstand seiner Partei hat entschieden, den 55-Jährigen auf dem Listenparteitag am 5. Juli in Fellbach vorzuschlagen.