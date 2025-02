SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch: "Wir stoßen oft auf taube Ohren"

Weinheim. Die Themen Wirtschaft und Migration sind in diesem Wahlkampf so dominant, da vergisst man fast, dass Bürger auch noch andere Sorgen und Nöte haben. Eine Bandbreite, die vom schrecklichen Angriffskrieg in der Ukraine bis zum Katzenjammer in Weinheim geht. Ja, auch die kürzlich beschlossene Kastrationspflicht war Thema, als SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch und Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny vergangene Woche mit den Weinheimern sprachen.