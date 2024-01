Lambrou fordert Kehrtwende in Politik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion im hessischen Landtag, Robert Lambrou, hat eine «tatsächliche Kehrtwende» in der Politik gefordert. Dies gelte unter anderem für die Energiepolitik, die Sicherheitspolitik, die Bildungspolitik «und allen voran in der Migrationspolitik», sagte der Chef der größten Oppositionsfraktion am Mittwoch in Wiesbaden.