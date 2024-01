Rhein: Schwarz-Rot setzt stark auf Innere Sicherheit

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die neue schwarz-rote Landesregierung in Hessen legt in ihrem Koalitionsvertrag laut Ministerpräsident Boris Rhein einen deutlichen Schwerpunkt bei der Inneren Sicherheit. «Wir verstärken den Kampf gegen Drogenkriminalität und Kriminelle im Frankfurter Bahnhofsviertel, aber auch überall im Land», sagte der Christdemokrat am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung der neuen Legislaturperiode im Landtag in Wiesbaden.