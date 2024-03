Expertinnen sehen Fußfesseln gegen «Frauenschläger» kritisch

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Forderungen der hessischen Landesregierung nach Fußfesseln für Männer, die gewalttätig gegen Frauen geworden sind, werden von Expertinnen kritisch gesehen. Es seien noch viele Fragen zu dem Thema ungeklärt, etwa, unter welchen Voraussetzungen diese Maßnahme angewendet werden soll, erklärten Karin Hübner und Sylke Borgsmüller von der Landesarbeitsgemeinschaft der autonomen Frauenhäuser. «Nicht alle Frauen, die zu uns kommen, zeigen den Täter an, nicht alle Frauen stellen Anträge bei Gericht», ergänzte Borgsmüller. «Wir sind auch sehr vorsichtig mit der Empfehlung, eine Anzeige zu erstatten, weil die Gewalt dadurch noch zunehmen kann.»

Die Expertinnen verwiesen darauf, dass es bereits die Möglichkeit der «Wegweisung» der Täter gebe, was jedoch in der Praxis zu lasch gehandhabt werde. «Es ist so, dass die Männer nichts befürchten müssen, wenn sie gegen diese Wegweisung verstoßen», kritisierten sie. «Solange die Täter beispielsweise nur vor dem Haus stehen und die Frauen nicht konkret bedrohen, kommt keine Polizei.»