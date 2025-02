Auto fährt in Demo - Rhein fordert Kehrtwende bei Migration

Wiesbaden/München (dpa/lhe) - Hessens CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein fordert nach dem mutmaßlichen Anschlag in München erneut eine stärkere Begrenzung der Migration. «Jetzt zeigt sich, wie richtig es war, immer wieder auf eine fundamentale Kehrtwende in der Migrationspolitik zu dringen. Und jetzt zeigt sich, wie falsch es war, dass diese Kehrtwende nicht aus der politischen Mitte heraus vollzogen werden konnte», teilte Rhein der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.