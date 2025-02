Rhein: Kritik der Kirchen an CDU verärgert viele Gläubige

Wiesbaden (dpa) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat mit Unverständnis auf die Kritik der Kirchen am Vorstoß der Union bei der Flüchtlingspolitik im Bundestag reagiert. Als praktizierender Katholik, der gerne in seiner Gemeinde sei, sehe er, dass die «intern offenbar nicht abgestimmte Kritik» sehr viele Gläubige verunsichert und verärgert habe, sagte der hessische CDU-Chef in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».