Spender ermöglicht Kindern freien Freibad-Eintritt
Eine gute Tat für die Sommerferien: Ein Spender ermöglicht in einem Freiband in Nordhessen Kindern und Jugendlichen freien Eintritt.
Schwalmstadt (dpa) - Dank eines Spenders ist der Freibad-Besuch für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren im nordhessischen Schwalmstadt kostenlos. Wie die Stadt auf ihrer Homepage berichtet, gilt die Aktion für das Freibad Ziegenhain während der sechswöchigen Sommerferien, die am Freitag begonnen haben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Laut Homepage des Freibads kostet der einmalige Eintritt sonst einen Euro für Kinder ab 4 und Jugendliche unter 16 Jahren.
Der Bürger aus Schwalmstadt sei selbst ein begeisterter Schwimmer und nutze das Freibad im Sommer fast täglich. «Mit seiner Spende möchte er nicht nur die Begeisterung für das örtliche Schwimmbad weitergeben, sondern vor allem denjenigen eine Freude bereiten, die die schulfreie Zeit zu Hause verbringen.» Bürgermeister Tobias Kreuter sprach von einer «vorbildlichen Aktion».
Auch zum Beispiel in Frankfurt haben Kinder freien Eintritt. Bis einschließlich 14 Jahre müssen sie für den Besuch der städtischen Schwimmbäder nichts bezahlen.