Sommerferien

Spender ermöglicht Kindern freien Freibad-Eintritt

Eine gute Tat für die Sommerferien: Ein Spender ermöglicht in einem Freiband in Nordhessen Kindern und Jugendlichen freien Eintritt.

Der Freibad-Besuch ist für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre im Freibad Ziegenhain kostenlos. (Symbolbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
Der Freibad-Besuch ist für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre im Freibad Ziegenhain kostenlos. (Symbolbild)

Schwalmstadt (dpa) - Dank eines Spenders ist der Freibad-Besuch für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren im nordhessischen Schwalmstadt kostenlos. Wie die Stadt auf ihrer Homepage berichtet, gilt die Aktion für das Freibad Ziegenhain während der sechswöchigen Sommerferien, die am Freitag begonnen haben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Laut Homepage des Freibads kostet der einmalige Eintritt sonst einen Euro für Kinder ab 4 und Jugendliche unter 16 Jahren.

Der Bürger aus Schwalmstadt sei selbst ein begeisterter Schwimmer und nutze das Freibad im Sommer fast täglich. «Mit seiner Spende möchte er nicht nur die Begeisterung für das örtliche Schwimmbad weitergeben, sondern vor allem denjenigen eine Freude bereiten, die die schulfreie Zeit zu Hause verbringen.» Bürgermeister Tobias Kreuter sprach von einer «vorbildlichen Aktion». 

Auch zum Beispiel in Frankfurt haben Kinder freien Eintritt. Bis einschließlich 14 Jahre müssen sie für den Besuch der städtischen Schwimmbäder nichts bezahlen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendliche brechen nachts ins Freibad ein
Vom Sprungturm gesprungen

Jugendliche brechen nachts ins Freibad ein

Nachtschwimmen der besonderen Art: Mehrere Jugendliche vergnügen sich am vergangenen heißen Wochenende im Schwimmbad – bis die Polizei auftaucht.

01.06.2026

Ladenburg: Jugendliche brechen nachts in Freibad ein
Nächtliche Abkühlung

Ladenburg: Jugendliche brechen nachts in Freibad ein

Eine Anwohnerin meldet nächtliche Eindringlinge im Freibad. Als die Polizei eintrifft, flüchten mehrere Jugendliche in nasser Kleidung.

01.06.2026

Wo Schüler noch länger Sommerferien haben
Urlaubszeit

Wo Schüler noch länger Sommerferien haben

Nach der Zeugnisübergabe geht es für die Schüler hierzulande in die sechswöchigen Sommerferien. Doch wie sieht es in anderen Ländern aus? Ein Überblick über Ferien- und Urlaubszeiten im Ausland.

26.06.2025

Küssen für freien Eintritt
Region

Küssen für freien Eintritt

Der 14. Februar ist der Tag der Liebe. Auch in diesem Jahr haben die Schlösser und Gärten Baden-Württemberg ein Herz für Romantiker.

12.02.2024

Birkenauer Freibad fit für den Sommer
Birkenau

Birkenauer Freibad fit für den Sommer

Das Birkenauer Freiabd startet am 1. Juni in die Badesaison. Die Fachangestellten für Bäderbetriebe Thorsten Kilian und Michael Gruming machen rund um das Becken alles startklar.

20.05.2023