Sperrung von Verbindungsrampe bei Frankfurter Westkreuz

Frankfurt (dpa/lhe) - Wegen Bodenuntersuchungen wird heute über Nacht die Verbindungsrampe zwischen der A648 in Fahrtrichtung Frankfurt und der A5 in Fahrtrichtung Kassel im Bereich des Westkreuzes Frankfurt gesperrt. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, kann die Rampe zwischen heute 19 Uhr und morgen 7 Uhr nicht befahren werden. Autos, die in Fahrrichtung Kassel auffahren möchten, werden auf die A5 Richtung Basel bis zur Anschlussstelle Frankfurt-Westhafen geleitet. Von dort ist die Wendefahrt zur A5 Richtung Kassel möglich.