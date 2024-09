Sperrungen am Frankfurter Kreuz wegen Bauarbeiten geplant

Frankfurt (dpa/lhe) - An den kommenden beiden Wochenenden müssen Autofahrer am Frankfurter Kreuz mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird die Verbindungsrampe von der A3 (Fahrtrichtung Würzburg) zur A5 (Fahrtrichtung Kassel) an zwei Wochenenden wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Sperrungen gelten jeweils von Freitag, 13. September, 22.00 Uhr, bis Montag, 16. September, 5.00 Uhr, sowie von Freitag, 20. September, 22.00 Uhr, bis Montag, 23. September, 5.00 Uhr.