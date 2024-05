Sperrung zwischen Ehringshausen und Herborn-Süd

Onsbach/Volkersbach (dpa/lhe) - Die Autobahn 45 wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Ehringshausen und Herborn-Süd in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mitteilte, waren Nachmarkierungsarbeiten an der Baustelle im Bereich der Talbrücken Onsbach und Volkersbach schon zu früheren Terminen geplant, mussten aber aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse verschoben werden. Derzeit werden alle Brücken der Sauerlandlinie neu gebaut, so auch die Talbrücken Onsbach und Volkersbach. Im hessischen Teil der Autobahn müssen insgesamt 22 Brücken erneuert werden.